L'Inter potrebbe fare un rilancio per Moussa Diaby, giocatore per cui negli scorsi giorni aveva messo sul piatto un'offerta di 20 milioni di euro più il cartellino di Kristjan Asllani. Secondo Sky Sport, l'interesse per Diaby non è ancora scemato. Il giocatore non ha ancora accettato il Leverkusen. I fari accesi sull'esterno portano l'Inter a valutare anche un'alternativa. Sky riferisce che in lista c'è anche il nome di Nico Gonzalez. I nerazzurri hanno preso informazioni sull'argentino.