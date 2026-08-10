Ultimo impegno lontano dall'Europa per la Juventus di Luciano Spalletti. Domani i bianconeri se la vedranno con il Palermo, alle 12 italiane. Nella conferenza della vigilia, l'ex CT ha parlato nuovamente della gara persa contro l'Inter pochi giorni fa.

Spalletti: "Sul 2-0 si poteva anche pensare di non riuscire a recuperare"

Già dopo il triplice fischio Spalletti aveva parlato di un primo tempo negativo. Ora, a freddo, la posizione del tecnico della Juventus è sostanzialmente immutata: "Nel primo tempo contro l’Inter abbiamo avuto qualche indecisione, anche se dall’altra parte c’erano i primi della classe. Però ci abbiamo messo anche qualcosa di nostro in quell’atteggiamento e voglio rivederlo: abbiamo analizzato bene quanto successo perché, stando insieme 24 ore al giorno, abbiamo la possibilità e il tempo per farlo".

Sui tanti impegni e l'importanza di trovare la quadra, Spalletti ha detto: "Le fatiche sono molte e ravvicinate e anche il clima non permette di fare grandi cose, però mi aspetto di vedere sempre dei miglioramenti e un’intesa sempre maggiore con il passare delle giornate".

Poi l'allenatore è tornato sulla parte finale del derby d'Italia dell'8 agosto: "Sul 2-0 con l'Inter si poteva anche pensare di non riuscire a recuperare, invece la squadra ha avuto un’ottima reazione nel secondo tempo, ha giocato un calcio veloce e bello e ha segnato un bellissimo gol". Infine, l'ex Inter, sulla panchina nerazzurra dal 2017 al 2019, ha concluso: "Andiamo avanti con tranquillità, mettendo sempre qualcosa in più nelle gambe e nella testa, perché dobbiamo perfezionarci e la preparazione serve proprio a questo".