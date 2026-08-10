Non solamente i tre giocatori rientrati ieri ad Appiano Gentile, ovvero Lautaro Martinez, Marcus Thuram e John Stones, anche Manuel Akanji guarda con particolare attenzione al prossimo test amichevole per l'Inter. Sarà in programma il 15 agosto alle 19.30, contro il Real Betis, a Bari.

Un'amichevole, come si legge sul Corriere dello Sport, nella quale sarà interessante verificare le condizioni di quelli che si sono aggregati di successivamente al gruppo e uno di questi è proprio lo svizzero, tornato a lavorare quando l'Inter stava per affrontare la tournée tra Hong Kong e Perth, ma dispensato dalla stessa in modo da potersi allenare regolarmente ad Appiano Gentile.