Tra i tanti temi dell'estate c'è sicuramente quello legato alla condizione atletica dei giocatori reduci dal Mondiale. Soprattutto quelli che sono arrivati fino in fondo sono rientrati in questi giorni, nel caso degli interisti, dalle vacanze. Thuram, Lautaro, Akanji, Stones: tutti e quattro sono arrivati alla Pinetina solo nel weekend e sin da subito la loro presenza nell'esordio casalingo in Serie A contro il Monza è stata oggetto di discussione.

Pincolini: "Una pausa di 15 giorni incide poco per dei professionisti"

A fare chiarezza è stato il preparatore atletico della nazionale lettone Vincenzo Pincolini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Per anni, inoltre, Pincolini è stato preparatore delle nazionali giovanili azzurre, dopo aver lavorato al Milan a cavallo tra anni '80 e '90. Su Lautaro e Thuram ha spiegato: "Dovranno lavorare poco entrambi, a prescindere dalla ripresa e dal minutaggio. Lautaro ha giocato tutte le partite, finale esclusa, mentre Marcus è stato impiegato solo contro l’Iraq a causa di un problema fisico. I carichi, presumo, saranno leggeri, ma la pausa sarà servita per scaricare la testa, e poi i muscoli".

Possibile vederli in campo dal primo minuto contro il Monza? Pincolini risponde così: "Certo, anche se sconsiglierei un impiego di novanta minuti. Magari un’ora, entrambi. Una pausa di 15 giorni per dei professionisti simili incide davvero poco. Ormai un calciatore è un atleta a 360 gradi: dorme e mangia bene, fa prevenzione, si allena anche in vacanza. Hanno tutte le carte in regola per giocare titolari".