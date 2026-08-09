L'Inter non si è avvicinata a Curtis Jones nelle ultime ore. Chi aveva interpretato l'assenza dell'inglese dalla gara amichevole del Liverpool contro il Monaco di oggi come indizio di mercato si è sbagliato. A dirlo è Fabrizio Romano, confermando la versione offerta da Andoni Iraola, manager dei Reds, che ha spiegato di non aver convocato il centrocampista perché nell'allenamento di ieri ha accusato un problema all'anca, Le parti, soostiene l'esperto di mercato, restano sulle posizioni delle ultime settimane: il Liverpool continua a valutare il prezzo del cartellino del giocatore 40 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dai nerazzurri.

Resta un fatto, secondo Romano: c'è movimento attorno a Jones, che interessa a diversi club. Tra cui l'Inter che, però, prima di tentare l'assalto deve sfoltire la rosa, a partire dalla cessione di Davide Frattesi.