"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Aymen Zouin al Parma. L'attaccante classe 2006 si trasferisce a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore del Club nerazzurro". E' il comunicato con cui la società nerazzurra ufficializza il termine positivo della trattativa di cui si stava parlando negli ultimi giorni, riguardante uno dei gioielli del settore giovanile nerazzurro, che si lega agli emiliani in attesa di capire se in futuro il club di via della Liberazione eserciterà il diritto sottolineato nella nota oppure se il suo futuro proseguirà altrove.

Sezione: News / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 10:50
Autore: Antonio Di Chiara
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