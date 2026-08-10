ll nuovo giocatore del Parma Calcio, Aymen Zouin si è presentato sui canali social della società. Il classe 2006 sarà già da oggi a disposizione del tecnico dei crociati, Cuesta. I ducali hanno pubblicato un piccolo video di presentazione: "Forza Parma!", ha detto l'italo-marocchino, che è arrivato a titolo definitivo dall'Inter. Un rinforzo per le corsie offensive della squadra, zona del campo che ha visto impegnata la dirigenza in questa parte centrale della sessione di calciomercato.