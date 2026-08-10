ll nuovo giocatore del Parma Calcio, Aymen Zouin si è presentato sui canali social della società. Il classe 2006 sarà già da oggi a disposizione del tecnico dei crociati, Cuesta. I ducali hanno pubblicato un piccolo video di presentazione: "Forza Parma!", ha detto l'italo-marocchino, che è arrivato a titolo definitivo dall'Inter. Un rinforzo per le corsie offensive della squadra, zona del campo che ha visto impegnata la dirigenza in questa parte centrale della sessione di calciomercato.

Sezione: News / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 17:53
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione