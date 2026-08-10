Tre cose che vanno e tre che non vanno nelle valutazioni oggi su Tuttosport arrivati a poco meno di due settimane dalla partenza del campionato dell'Inter, prevista il 22 agosto in casa contro il Monza.

"La squadra gira, sta bene e anche i giovani visti all’opera (Bovio, Iddrissou, Lavelli, Marello, Mosconi, ecc.) hanno dimostrato di avere abbastanza qualità per potersi giocare un pezzo di futuro con i grandi - si legge - Chi ha però già messo in chiaro di voler ricominciare il campionato con la stessa voglia con la quale ha lasciato è Federico Dimarco. Già in formato mvp del torneo 2025/26, fa gol, serve assist, è in forma - e forse gli ha anche giovato il riposo per non aver disputato il Mondiale, anche se spiace. L’altro uomo del momento in casa Inter è Andy Diouf. Nel ruolo sta crescendo e segna tanto. Contro il City è andato in difficoltà, è vero: ma non avrà sempre contro Semenyo e il tempo, con l’esperienza che si farà, giocano a suo favore. La terza faccina felice della tournée va messa di fianco al cognome Pavard. Il francese è rientrato dopo un anno in prestito al Marsiglia e ha buttato via le racchette da padel. Sa che se arrivasse l’offerta giusta, l’Inter lo venderà perché lo considera sacrificabile sul mercato, ma ha dimostrato di essere ritornato con la mentalità giusta e la voglia di farsi perdonare con le prestazioni in campo gli errori commessi in passato".

Da migliorare invece, "la tendenza a staccare la spina che la squadra ha palesato più di una volta anche lo scorso anno", "la questione portieri, anche perché Martinez, forse anche per quel che gli è successo fuori dal campo, dà l’impressione di aver bisogno di sentire attorno a sé tanta fiducia per potersi esprimere al meglio" e come ultimo neo "Pio Esposito, ci sta mettendo un po’ a raggiungere la condizione ideale", il che può essere un problema ad inizio stagione considerando che Lautaro e Thuram sono tornati a lavorare ad Appiano soltanto ieri.