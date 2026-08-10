Grande vittoria per il Catania in quel del Romeo Menti di Vicenza, dove i rossoazzurri hanno vinto ai calci di rigore nel turno preliminare di Coppa Italia dopo l'1-1 nei 90 minuti. Segnale importante, contro una squadra di categoria superiore, che tocca anche l'Inter U23. I nerazzurri infatti sfideranno il Catania al Massimino il 23 agosto alle 18, nella prima giornata di Serie C.

Il prossimo turno e le parole di Longo

La vittoria regala alla squadra di Emilio Longo una trasferta di extra-lusso: venerdì 14 gli etnei saranno di scena al Tardini di Parma, contro una squadra di Serie A. In contemporanea, l'Inter U23 andrà in campo a Sestri Levante contro il Vado per il primo turno di Coppa Italia Serie C. Dopo la vittoria di Vicenza, Longo ha detto: "La squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte, capace di queste partite. Non avevamo molti cambi, ma abbiamo fatto delle buone letture. Abbiamo cercato di dominare quando c’era la possibilità, abbiamo stretto i denti quando serviva".

Aspettative rispettate dunque per i siciliani e il suo mister: “Mi aspettavo una squadra che mostrasse subito la propria forza. I dubbi erano sulla tenuta fisica, ma sono soddisfatto anche di questo aspetto. Per il momento in cui siamo è stato un test di ottimo livello, abbiamo incontrato un ottima squadra. Ce la siamo giocata alla pari, abbiamo retto bene il confronto. Ci sono le basi per costruire un’ottima squadra”. Nessun commento invece sulle situazioni extra-campo, con la società che non rispetterà la scadenza del 10 agosto per il deposito della fidejussione e rischia quindi una penalità in classifica.