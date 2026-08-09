Si è chiusa con un pareggio la pre-season dell'Inter U23 di Stefano Vecchi che, al Centro Sportivo Bertolotti di Crema, non è andata oltre lo 0-0 contro la Pergolettese, nell'ultimo test in vista del primo impegno ufficiale della stagione, la sfida di Coppa Italia Serie C contro il Vado, in programma venerdì 14 agosto (kick-off ore 21). 

IL TABELLINO DEL MATCH:

PERGOLETTESE-INTER U23 0-0

PERGOLETTESE (4-4-2): Doldi; Roversi, Silvestri, Dell’Orco, Zaia; Ferrandino, Tremolada, Arini, Pala; Pavanello, Corti.
Sono entrati nel secondo tempo: Cordaro, Asperti, Tamagni, Jaouhari, Bassi, Pavesi, Antolini, Stronati, Orlandi, Evangelista, Giroletti, Gorno, Baita, Rossetti, Bane. All. Antonio Giosa

Inter U23: 1 Melgrati (21 Taho 69'), 5 Stante (17 Donato 69'), 19 Prestia (4 Breda 80'), 3 Jakirovic (24 Re Cecconi 46'); 18 Amerighi (26 Carrara 80'), 7 Kaczmarski (14 Bovo 46'), 8 Fiordilino (6 Cerpelletti 56'), 5 Milani (2 Aidoo 46' (13 Rocca 54')); 20 Mancuso (25 El Mahboubi 80'), 9 Agbonifo (11 Franchi 69'), 22 Zuberek (23 Matarrese 46'). A disposizione: 12 Raimondi. Allenatore: S. Vecchi

Arbitro: Costa

Assistenti: Cattaneo - Pastori

Sezione: Inter U23 / Data: Dom 09 agosto 2026 alle 20:38
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.