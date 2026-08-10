L'Inter è alla ricerca di un esterno da aggiungere all'attuale batteria, ormai è noto. Tra i profili ancora disponibili sul mercato figura Brooke Norton-Cuffy, preso in considerazione lo scorso gennaio quando il Liverpool aveva cercato di portare Denzel Dumfries in Premier League. L'inglese è ancora sul mercato, non ha giocato l'ultima amichevole del Genoa proprio per non correre rischi e intorno a lui permane interesse da diversi club, italiani ed esteri. 

Come riporta l'esperto Nicolò Schira, il 22enne laterale è stato proposto anche al Milan da alcuni intermediari nelle scorse ore. In casa rossonera sono in corso riflessioni in tal senso.

Sezione: Mercato / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 11:45
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.