L'Inter è alla ricerca di un esterno da aggiungere all'attuale batteria, ormai è noto. Tra i profili ancora disponibili sul mercato figura Brooke Norton-Cuffy, preso in considerazione lo scorso gennaio quando il Liverpool aveva cercato di portare Denzel Dumfries in Premier League. L'inglese è ancora sul mercato, non ha giocato l'ultima amichevole del Genoa proprio per non correre rischi e intorno a lui permane interesse da diversi club, italiani ed esteri.

Come riporta l'esperto Nicolò Schira, il 22enne laterale è stato proposto anche al Milan da alcuni intermediari nelle scorse ore. In casa rossonera sono in corso riflessioni in tal senso.