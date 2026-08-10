"Abbiamo tre o quattro offerte che stiamo valutando; quella più importante arriva dall'Italia". La dichiarazione è di Regis Marques, agente di Matías Galarza Fonda, centrocampista del River Plate e della Nazionale paraguayana. Parole che confermano l'imminente partenza dai Millonarios del giocatore messosi in luce negli ultimi Mondiali. Il regolamento FIFA, tuttavia, limita le sue opzioni. Poiché Galarza Fonda ha già giocato per l'Atlanta United (dove era in prestito) e per il River Plate nella prima metà del 2026, le regole gli impediscono di giocare per più di due squadre a stagione. Questo esclude qualsiasi campionato con un calendario da gennaio a dicembre e lascia l'Europa come unica destinazione praticabile. Per questo motivo, l'interesse dell'Estudiantes de La Plata non si è concretizzato e anche la possibilità che si unisse al Bologna è sfumata.

In questo contesto, crescono le richieste di informazioni da parte di Inter, Milan e soprattutto della Juventus: "È molto probabile che vada alla Juventus", ha dichiarato il giornalista Sebastián Srur a Radio Splendid. Srur ha spiegato che il club italiano non ha ancora presentato un'offerta formale, ma c'è stato un primo passo concreto: "L'interesse c'è, vedremo se faranno un'offerta. Ma la società si è informata, hanno parlato". Secondo Srur, la cifra in discussione si aggira sui 6 milioni di dollari , il doppio di quanto il River Plate investì per acquisire il 70% dei diritti del giocatore.