Michelangelo Rampulla, intervenuto su Tuttojuve.com, ha parlato della struttura dei cicli vincenti, analizzando la Juventus e anche l'Inter attuale: "La Juventus dei cicli vincenti aveva dei giocatori italiani al top, anche la stessa Inter sta vincendo con i vari Bastoni, Dimarco, Frattesi. Poi va bene che bisogna sempre fare i conti con il portafogli, ma ho visto che il Como ha acquistato Liberali per una cifra per nulla astronomica. Perché i grandi club come la Juve non anticipano questi investimenti? Altro che sei milioni poi, rischi di pagare molto di più. Anche la storia del voler vincere subito non regge, lo abbiamo semplicemente visto con i vari David, Openda e Zhegrova pagati a peso d'oro tra cartellino e ingaggio. Non è matematico. Ci sarà sempre l'anno in cui spendi poco e vinci. Il concetto per me è chiaro: serve lo zoccolo duro italiano per tornare vincenti".