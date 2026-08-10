In un altro universo sarebbe rientrato ieri dall'Australia assieme al gruppo nerazzurro con parecchie nozioni in più in testa sulle richieste tattiche di Cristian Chivu, pronto a stupire sulla fascia destra. In qquesto universo invece Anan Khalaili, persa l'occasione Inter a causa dello stop imposto dal CONI, sta per accasarsi a Londra, nel Crystal Palace, che andrà a investire circa 30 milioni di euro per prelevarlo dall'Union Saint-Gilloise (che guadagnerebbe qualcosa in più rispetto all'accordo con l'Inter). Superata, secondo le cronache inglesi, la concorrenza del Newcastle e del Nottingham Forest.

Prima di definire l'operazione, restano solo le visite mediche a cui l'israeliano si sottoporrà in queste ore. Un dettaglio nella stragrande maggioranza dei casi, uno step più delicato per lui che proprio al traguardo si è ritrovato senza la maglia nerazzurra che era pronto a indossare.

Sezione: Mercato / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 12:24
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.