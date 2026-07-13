In questi mesi alla guida dell'Inter, Cristian Chivu ha sicuramente convinto in campo, portando i nerazzurri alla conquista di Serie A e Coppa Italia nella scorsa stagione, ma anche fuori. E ancora una volta oggi l'allenatore ex-Parma ha confermato la sua capacità di relazionarsi ai giornalisti in modo formale ma anche informale.

Prima della conferenza di presentazione della stagione dell'Inter, Chivu ha scherzato con i tantissimi giornalisti presenti in un video pubblicato poi da Sport Mediaset. "Vi voglio così ogni sabato prima delle partite", ha detto in riferimento alla quantità di testate presenti. Poi ha chiesto: "Ma in vacanza no?". Insomma, il clima alla Pinetina è più che disteso, con il raduno di oggi che ha riportato ad Appiano Gentile tanti dei protagonisti della nuova stagione per lanciare con il sorriso l'assalto al secondo scudetto consecutivo.