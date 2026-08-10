Aspettando la sfida di domani pomeriggio a Perth, Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha belle parole per la Juventus ai microfoni di Sky Sport: "La Juve sarà tra le protagoniste della prossima Serie A. L'altra sera, oltre alla partita, ho visto i cambi che ha: ha una rosa profonda, un grande allenatore, ed è stato molto importante l'arrivo di Giovanni Carnevali in dirigenza. Io credo se la giocherà cn l'Inter fino alla fine per lo Scudetto, anche se tra le big voglio annoverare anche formazioni come Napoli e Como. Sarà un torneo avvincente, ma ripeto che io vedo la Juve protagonista".