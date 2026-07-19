Splendida notizia in casa Inter per il neo-acquisto Ivan Provedel. Il portiere ex Lazio e la compagna Ludovica Martino hanno annunciato, tramite i propri canali social, la gravidanza dell'attrice. I due sono una coppia dal 2024 e, tra qualche mese, accoglieranno la novità in famiglia, come rivelato in un post congiunto. Il messaggio che accompagna la foto dei due insieme è il seguente: "Eravamo già felici. Poi abbiamo esagerato". Per Provedel, arrivato all'Inter da poche settimane, si tratta quindi di un periodo di grandi gioie, sia professionali ma anche e soprattutto, in questo caso, nella vita privata.