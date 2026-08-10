Manca ancora qualche tassello per completare il puzzle e rendere l'Inter competitiva anche a livello europeo. Massimo Marianella si sintonizza sulla stessa frequenza di Cristian Chivu, parlando delle strategie di mercato del club milanese: "L'Inter è la squadra nettamente più forte in Italia e tra le migliori in Europa - la premessa del giornalista di Sky Sport -. Io continuo a credere che si strutturerà per competere in Champions League, ma a oggi non lo ha ancora fatto. Aveva quasi acquistato Palestra e Khalaili, poi entrambi non sono arrivati. Chi ha preso? Stones? Io lo reputo un'alternativa, gli ultimi campionati con il Manchester City ci dicono che non ha una tenuta fisica tale da poter giocare sempre. Io mi aspetto che l'Inter prenda giocatori di livello. Sento parlare di Diaby e Spence che sono diversi, non possono essere alternativi. Se arriva il giocatore del Tottenham, arriva un ottimo giocatore".