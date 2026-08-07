L'Inter Primavera di Emiliano Bigica si arrende al Torino nella finale del quinto 'Memorial Mamma e Papà Cairo' decisa dopo la lotteria dei rigori. I nerazzurrini, reduci dal netto 4-0 sul Milan, vanno a un passo dal successo all'interno dei tempi regolamentari portandosi sul 2-0 nei primi 31 minuti di gioco grazie ai gol di Moranduzzo e Gjeci. Il doppio vantaggio dura fino al 71', quando è Scacchi a dimezzare le distanze prima del pareggio di Ballanti dal dischetto in pieno recipero. Una beffa per i milanesi, che poi risultano imprecisi dagli undici metri con Maghlout e Vukoje. I granata fanno 4 su 4 e si aggiudicano il trofeo.