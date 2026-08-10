in giorni in cui viene rivalutato il concetto di 'capitano', purtroppo dopo la scomparsa di Franco Baresi, c'è una bandiera che continua a sventolare sotto il cielo della Milano nerazzurra da oltre 30 anni, prima da calciatore e oggi da dirigente, ma sempre da simbolo: Javier Zanetti. Pupi in questo 10 agosto festeggia i suoi 53 anni e l'Inter, attraverso i propri canali, non risparmia lodi nei suoi confronti. Auguri a cui si unisce la redazione di FcInterNews.it. Di seguito il pensiero dell'Inter per il Vice President:

Una storia lunga oltre trent'anni, un legame indissolubile con i colori nerazzurri di cui è diventato volto e bandiera. Oggi Javier Zanetti compie 53 anni e tutto il mondo Inter celebra uno dei più grandi simboli della storia del Club. Nato a Buenos Aires il 10 agosto 1973, Zanetti è arrivato all'Inter nell'estate del 1995 muovendo il primo passo di un percorso straordinario, costruito partita dopo partita con professionalità, dedizione, eleganza, carisma e una leadership diventata esempio per generazioni di calciatori e tifosi. Un percorso che lo ha portato a diventare il calciatore con più presenze in assoluto nella storia dell'Inter, indossando la sua maglia numero 4 in 858 partite e realizzando 21 reti. Un viaggio che lo ha reso un capitano amato dal popolo interista e rispettato da tutto il mondo del calcio. Zanetti ha legato il suo nome ai colori nerazzurri in modo viscerale e indissolubile, incarnando i valori dell'interismo e arrivando a conquistare traguardi straordinari. Il suo sguardo spiritato mentre alza al cielo la Champions League del 2010 è un'istantanea impressa nel cuore e nella memoria di ogni tifoso nerazzurro, il momento più alto di una carriera leggendaria in cui ha conquistato 16 trofei: cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Champions League, un Mondiale per Club e una Coppa Uefa. Il suo rapporto con l'Inter non si è però concluso con il ritiro dal calcio giocato nel 2014. Oggi, nel ruolo di Vice President, continua a rappresentare il Club e i suoi valori in Italia e nel mondo, scrivendo altre pagine di una storia che prosegue anche fuori dal campo e che lo ha visto conquistare altri 3 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Nel 2018 è entrato nella Hall of Fame nerazzurra, diventando il primo difensore a ricevere questo riconoscimento. La maglia numero 4, indossata per tutta la sua carriera interista, è stata ritirata in suo onore. Una leggenda in campo, un punto di riferimento ancora oggi: a Javier Zanetti vanno i migliori auguri del Club e della grande famiglia nerazzurra.