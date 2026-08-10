Al centro di ogni discorso sul mercato dell'Inter resta l'esterno destro titolare. Dopo che in mattinata Fabrizio Romano ha parlato del nuovo interesse dell'Inter per Djed Spence, pista che sembrava tramontata nei giorni scorsi, questa sera il giornalista italiano è tornato su Moussa Diaby nel suo ultimo video YouTube.

Per Diaby l'Inter vede il Leverkusen in vantaggio. Spence, si monitora il prezzo

Secondo le informazioni raccolte da Romano, l'Inter vede il Bayer Leverkusen in vantaggio per il francese per diversi motivi: in primis la conoscenza dell'ambiente, visto che Diaby ha già giocato nei rossoneri, e in secondo luogo il modulo impiegato dalle due squadre. Il 3-5-2 dell'Inter infatti sarebbe meno congeniale alle caratteristiche dell'esterno francese rispetto al 4-3-3 dei tedeschi. Inoltre, il Leverkusen sarebbe disposto a investire di più sia per il cartellino che per lo stipendio del prodotto delle giovanili del Paris Saint-Germain.

Per quanto riguarda invece Spence, secondo l'esperto di mercato, l'Inter potrebbe muoversi per il giocatore del Tottenham se le condizioni di uscita dell'inglese dovesero cambiare. In questo momento, quindi, non può essere esclusa dalla corsa per l'ex Genoa. Il prezzo del cartellino si è alzato dopo il Mondiale, ma in questo momento per il giocatore non ci sono offerte da nessun'altra squadra: se, con il passare delle settimane, il prezzo dovesse scendere di qualche milione, l'Inter potrebbe affondare il colpo.