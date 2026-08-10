Mancano 22 giorni alla fine del calciomercato e il mercato dell'Inter sembra bloccato in entrata e in uscita. Il campo ci ha ricordato a tutti la forza di questa squadra, ma mancano almeno due pedine per renderla perfetta. Cosa ci ha detto il campo nei vari reparti e cosa mi aspetto dalla dirigenza nerazzurra da qui a fine agosto.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.