Mancano 22 giorni alla fine del calciomercato e il mercato dell'Inter sembra bloccato in entrata e in uscita. Il campo ci ha ricordato a tutti la forza di questa squadra, ma mancano almeno due pedine per renderla perfetta. Cosa ci ha detto il campo nei vari reparti e cosa mi aspetto dalla dirigenza nerazzurra da qui a fine agosto.