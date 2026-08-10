Il Real Madrid ha annunciato oggi ufficialmente sul proprio sito web i nuovi numeri di maglia che indosseranno tutti i giocatori della prima squadra. E non mancano le novità, soprattutto per quel che riguarda il pacchetto dei difensori: il nuovo arrivato Marc Cucurella eredita la maglia numero 17 da Raúl Asencio, che a sua volta prende il numero 2 lasciato libero dall'ex capitano fino alla scorsa stagione: Dani Carvajal. Denzel Dumfries, altro nuovo acquisto del club iberico, non continuerà a portare il numero che aveva all'Inter: al neerlandese è toccata la divisa numero 24 lasciata libera dall'ex romanista Dean Huijsen, a sua volta nuovo titolare della maglia 4 che l'anno scorso apparteneva a David Alaba.

A centrocampo, pochi cambiamenti. Bernardo Silva, arrivato dal Manchester City, indosserà la maglia numero 20, precedentemente occupata da Fran García, passato al Betis oltre un mese fa. In attacco, Endrick avrà ancora una volta la maglia numero 9. Per quanto riguarda i due nuovi acquisti, Carlos Espí indosserà il numero 19 che apparteneva a Dani Ceballos, un altro giocatore che ha lasciato la squadra quest'estate, mentre Yan Diomande, l'acquisto più costoso nella storia del club, indosserà il numero 25.