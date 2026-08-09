Benjamin Pavard sembra ormai essersi ripreso l’Inter ed essere tornato al centro del progetto nerazzurro. Viste le difficoltà nel raggiungere difensori che facessero realmente la differenza, come Cristian Romero, il club ha deciso di tenere il francese che da subito si era detto ben disposto a restare. Ieri, dopo l’amichevole vinta contro la Juventus, Pavard ha postato nelle storie una foto che lo ritrae in maglia nerazzurra. Immediato il commento del connazionale Marcus Thuram, che in francese gli ha scritto: “Troppo forte”.