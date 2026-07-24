L'Inter è stata protagonista per il secondo anno di fila al 'Fanatics Fest NYC', il più importante evento dedicato alla cultura sportiva negli Stati Uniti, portando a New York un'esperienza capace di raccontare il club ben oltre il campo da gioco.

Migliaia di visitatori hanno attraversato il booth nerazzurro, trasformato in uno spazio di design e di incontro tra calcio, musica e intrattenimento, confermando ancora una volta la forza del brand Inter sulla scena internazionale.

Ispirato a un'estetica industriale contemporanea e al concetto di scaffolding, il booth richiama il linguaggio urbano condiviso da Milano e New York. Una scelta progettuale che ha dato forma al concept "Different Fields. Same Belonging.", il messaggio che accompagna il lancio del nuovo Kit Away e racconta l'Inter come un Club capace di creare connessioni autentiche tra mondi diversi. Un allestimento pensato per esprimere l'identità nerazzurra attraverso un linguaggio multiforme, nel punto d'incontro tra sport, creatività e cultura urbana.

Lo stand ha accompagnato i visitatori in un percorso tra presente, storia e futuro del club. Le nuove maglie, le collezioni lifestyle, i contenuti dedicati alla community, il legame con il mondo della musica e l'heritage nerazzurro hanno animato uno spazio valorizzato da un sistema di schermi interni ed esterni, progettato per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente.

Tra le principali attrazioni del booth anche l'esposizione dei trofei dello storico Double, che ha richiamato migliaia di tifosi desiderosi di ammirare da vicino due simboli di una stagione indimenticabile.

Grande successo anche per l'attivazione dedicata ai fan. Attraverso un percorso composto da cinque domande, ogni visitatore ha potuto creare il proprio Inter Emblem, un simbolo personalizzato ispirato alla propria identità e al proprio modo di vivere la passione nerazzurra, trasformato e stampato in tempo reale su una pin esclusiva consegnata al termine dell'esperienza. Un'attivazione che ha messo al centro il coinvolgimento della community e che è stata arricchita dalla possibilità di vincere un viaggio a Milano per scoprire da vicino i luoghi simbolo del Club, da San Siro all'Inter HQ.

Nel corso dei quattro giorni il booth è diventato uno dei punti di riferimento del Fanatics Fest, ospitando il Vice President nerazzurro Javier Zanetti e la Legend nerazzurra Christian Vieri, oltre ad accogliere i protagonisti del panel di lancio della maglia away: Dom Innarella, Chxrry, gli Evening Elephants e tanti altri Inter Friends.