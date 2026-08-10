Trevoh Chalobah, neo-difensore del Como e a lungo accostato all'Inter, si è presentato così ai canali ufficiali del club lariano: "Sono entusiasta e onorato di essere qui a Como: è un progetto ambizioso e in crescita, lavorare di nuovo con Cesc Fàbregas è davvero speciale. Non vedo l'ora di mettere la mia esperienza al servizio della squadra, di vivere l'incredibile atmosfera dello stadio e di entrare in sintonia con i tifosi. Darò il massimo ogni singolo giorno per scrivere insieme la storia".

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 15:21
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione