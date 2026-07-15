Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato al termine della sconfitta in semifinale dei Mondiali contro la Spagna: "Non cerco giustificazioni, la Spagna è stata superiore, noi sottotono: mi chiedo però se l'arbitro fosse all'altezza di arbitrare questo incontro. Non lo dico perché abbiamo perso, ma ci sono state diverse situazione da discutere. Non è quello che ci aspettavamo. C'è delusione. I giocatori sono distrutti. Oggi eravamo sottotono sul piano tecnico di fronte ad una squadrea che ha controllato il gioco". Le parole riprese dall'ANSA.