Inghilterra e Argentina si sfidano questa sera alle 21 per la semifinale dei Mondiali. Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali: Lautaro Martinez parte dalla panchina perché il ct Lionel Scaloni ha scelto Julian Alvarez nel ruolo di punta insieme a Messi. In casa inglese, c'è Spence, obiettivo interista, titolare sulla fascia difensiva.

Le scelte ufficiali

INGHILTERRA: Pickford; James, Guehi, Stones, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Simeone, Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Alvarez.