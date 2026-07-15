Al netto delle ultime parole di Andoni Iraola, allenatore del Liverpool che ha chiarito la sua volontà di trattenere Curtis Jones, la trattativa coi Reds per arrivare al centrocampista ha subito un rallentamento. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri osservano, ma c'è sempre una questione legata ai costi che frena il tutto. L'offerta è da 25-30 milioni, la richiesta è di almeno 40. In più, ora, c'è un tecnico che vuole trattenere il ragazzo.

Jones ha il contratto in scadenza nel 2027 e ha manifestato l'intenzione non solo di non rinnovarlo, ma proprio di cambiare aria. Il profilo è giusto, secondo l'Inter, per le caratteristiche che può portare in rosa, per il curriculum di spessore con due Premier League e svariate coppe in bacheca. Ma ci sono delle priorità e oggi in via della Liberazione sono il centrale e l'esterno destro.