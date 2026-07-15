Una semplice immagine con una semplice parola: usa questo meccanismo Gianfelice Facchetti per commentare la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano per Gianluca Rocchi e per l'Inter. Sul suo profilo Instagram, il figlio di Giacinto spiega 'quello che resta dell'inchiesta della Procura' aggiungendo una gif con la scritta 'Il nulla cosmico'. Più semplice di così...

Sezione: News / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 16:49
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.