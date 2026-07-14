Nei dialoghi tra Inter e Tottenham per capire il prezzo e la fattibilità dell'operazione per Djed Spence si è parlato anche di Cristian Romero, difensore ex Atalanta oggi impegnato con la Nazionale argentina. Lo afferma Fabrizio Romano, sottolineando come si parli comunque di un’operazione molto costosa e difficile ma l’Inter ha preso informazioni sul Cuti per la difesa; bisognerà vedere che sviluppi ci saranno, specie dopo la fine del torneo iridato. Romero lascerà il Tottenham ed è stato offerto ai nerazzurri dagli Spurs. C’è anche il Barcellona molto attento a Romero, ma non come affare immediato.

Accantonato definitivamente il nome di Trevoh Chalobah, che ha dato apertura al passaggio a Milano ma non è mai stato al centro di una trattativa diretta tra Inter e Chelsea. Nelle ultime ore è stato il club londinese a fare il nome di Romero ai nerazzurri, nell'ambito di una prospettiva a più ampio raggio: la difesa degli Spurs è già ben fornita per una sola competizione e quindi l'argentino è ritenuto un potenziale esubero. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 20:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.