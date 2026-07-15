Oggi, com'è noto, scade ufficialmente la clausola da 28 milioni sul contratto di Jhon Lucumì, che scadrà nel giugno 2027. Il difensore colombiano vuole lasciare il Bologna e in Italia a seguirlo con grande interesse sono Inter e Juventus, che sperano di ottenere uno sconto dai rossoblu inserendo delle contropartite tecniche. Il club felsineo invece spera che dalla Premier League e dalla Liga bussi qualche club importante pronto a investire almeno 25 milioni di euro.

Intanto le speranze del Bologna potrebbero essere soddisfatte dall'Arabia, dove secondo Sportitalia l'Al Hilal di Simone Inzaghi avrebbe mostrato interesse nei confronti del 28enne centrale colombiano. Resta da capire se laa presumibilmente ricca offerta che gli verrà recapitata lo convincerà ad archiviare i desideri di giocare per vincere titoli ad alto livello in Europa.