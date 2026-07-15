Non è dato sapere se con la coda dell'occhio in casa Inter si stesse continuando a seguire realmente l'evoluzione della trattativa tra Gianluca Mancini e la Roma per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Il centrale classe '96 è stato infatti a lungo accostato ai nerazzurri qualora non avesse trovato l'intesa con il suo attuale club. Intesa che pare essere arrivata, secondo quanto riporta Il Romanista, sia con il difensore sia con Bryan Cristante che prolungheranno i rispettivi contratti.

Per Mancini è pronto un triennale, mentre il centrocampista dovrà accontentarsi di un biennale. Presto anche Zeki Celik, di rientro dalle vacanze post-Mondiale, si unirà a loro nella firma del nuovo accordo mentre sono ancora in stallo i discorsi con Lorenzo Pellegrini.