San Siro è entrato in una nuova fase della sua storia. Sono infatti ormai ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione dell’area esterna dello stadio Giuseppe Meazza, il primo passo concreto verso il progetto che porterà alla costruzione del nuovo impianto accanto all’attuale stadio e alla successiva rifunzionalizzazione della parte che verrà conservata. Al momento, riporta Mi-Tomorrow, sono in corso gli interventi per lo spostamento dei tornelli, la realizzazione di nuove strade interne e la riorganizzazione della viabilità dell’area. Successivamente prenderanno il via le opere di sistemazione dei piazzali esterni. L’obiettivo è creare una nuova configurazione degli accessi e dei percorsi così da consentire, in futuro, l’apertura del grande cantiere senza interferire con le attività dello stadio durante gli eventi.

Modifiche profonde agli spazi esterni

La vecchia biglietteria Sud, abbattuta nei giorni scorsi, sarà sostituita da una struttura temporanea e, contestualmente, è previsto anche l’arretramento di uno dei gate di accesso allo stadio. I lavori non riguardano soltanto gli edifici di servizio. Il piano prevede infatti una profonda riorganizzazione degli spazi esterni, con nuove strade interne e una diversa distribuzione dei flussi pedonali e veicolari. L’obiettivo è permettere la convivenza tra gli eventi ospitati dal Meazza e il futuro cantiere del nuovo stadio, limitando il più possibile le interferenze con tifosi, lavoratori e operatori. Le modifiche interesseranno progressivamente anche gli accessi utilizzati dal pubblico durante le partite e i concerti, con una nuova configurazione pensata per accompagnare tutte le fasi della trasformazione dell’area.