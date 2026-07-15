Sarà il Napoli il primo avversario dell'Inter: parola di Antonio Paganin. Ex giocatore dell'Inter dal 1990 al 1995, il vicentino ha parlato a Tuttomercatoweb della prossima Serie A, ormai alle porte, concentrandosi in particolar modo sul nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Proprio i partenopei saranno, secondo Paganin, il principale rivale dell'Inter campione in carica, che resta comunque la favorita.

Paganin: "Napoli prima rivale, l'Inter saprà prendere il giocatore giusto"

Paganin, parlando del Napoli, ha spiegato: "Allegri non ha molto da restituire al Napoli. Dovrà fare meglio dell'anno scorso ma non è mica semplice, perché davanti c'è l'Inter. Dal mio punto di vista l'Inter deve temere di più il Napoli di Allegri che di Conte. Quest'anno al Milan non ha centrato la Champions League per una serie di faide interne, di sicuro gli ha tolto qualche cosa. Sarebbe una rivincita personale, ha dovuto tardare la presentazione al Napoli perché il Milan si era messo di traverso. Avrà uno spirito di rivalsa non indifferente, è un allenatore vincente, l'annata di quest'anno gli ha lasciato l'amaro in bocca e si trova in una squadra e società. A mio modo di vedere, e parlo da tifoso interista, sarà il primo avversario da cui ci dovremo guardare".

Poi Paganin ha concluso parlando del mercato dell'Inter: "Non ha da fare grandissime rivoluzioni l'Inter, deve solo completare la difesa ma ha un telaio e una squadra già competitiva. Come sempre ha fatto, al momento giusto saprà prendere il giocatore giusto. Gli ultimi anni lo dimostrano, anche nella scelta dell'allenatore. Ad agosto avevamo qualche dubbio su Chivu e poi ci hanno smentito in pieno. Confido quindi nel management e nella società dell'Inter".