Subito dopo la cessione a titolo all'Avellino, Luca Di Maggio ha voluto lasciare un messaggio su Instagram per chiudere la sua lunga esperienza con l'Inter, cominciata nel settore giovanile. "Ogni lungo percorso ti regala qualcosa. Il mio con l’Inter mi ha dato molto di più di quanto si possa esprimere a parole. Voglio ringraziare la società, gli allenatori, i compagni, gli staff e tutte le persone che hanno fatto parte di questo cammino. Ognuno di voi ha contribuito alla mia crescita sul campo e come persona. Indossare questi colori e far parte di questa famiglia è stato un privilegio che conserverò per sempre dentro di me. Grazie Inter".

Tra i messaggi di apprezzamento c'è anche quello di Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo che, come Di Maggio, ha vissuto tutto il percorso dalle giovanili.