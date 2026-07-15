L'ex dirigente di Inter, Milan, Juventus e Napoli Marco Fassone ha parlato nel corso della trasmissione di Stile TV 'Salite Sulla Giostra' commentando le prime dichiarazioni di Massimiliano Allegri da nuovo allenatore dei partenopei: "Credo che Allegri abbia condiviso con la proprietà gli obiettivi, la sua volontà è allineata con quella Aurelio De Laurentiis per cui credo che abbia sposato la visione del club volendo essere coprotagonista di una visione di questo tipo. La successione Conte-Allegri l’ha avuta già la Juventus. Credo che Allegri abbia accettato senza troppe discussioni perchè andare oggi a Napoli in un contesto del genere, è un privilegio per un allenatore. Solo l’Inter è una corazzata che ha una struttura organizzativa e gestionale, poi c’è il Como che è un fantastico gioiellino, ma le nostre grandi storiche sono un gradino indietro rispetto al Napoli. Che quindi Allegri e il Napoli abbiano fatto programmi ambiziosi credo sia veritiero”.

Fassone si è anche espresso sulla scelta del nuovo CT della Nazionale: "Non deve essere necessariamente un grandissimo allenatore di club e molti nomi sono stati allenatori fantastici di club. Credo che il CT debba essere un soggetto quanto più possibile in armonia con Paolo Maldini e Leonardo. Altri allenatori sono scappati via perchè non si trovavano a proprio agio e serve scegliere una persona che abbia voglia di fare un percorso ad ampio raggio. Non è una strada facile, ma lastricata di difficoltà. Entusiasmante, ma che non pensi di avere una bacchetta magica”.