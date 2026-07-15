Benjamin Pavard potrebbe vivere una seconda parentesi all'Inter. Uno scenario, per La Gazzetta dello Sport, tutt'altro che scontato ma anche tutt'altro che da escludere. I nerazzurri hanno trovato difficoltà ad arrivare a Chalobah, un'idea ormai congelata per gli elevati costi, dato che da Milano non intendono arrivare ai 40 milioni chiesti dal Chelsea già al Como.

L'intenzione iniziale del club era trovare una destinazione per Pavard, dopo le incomprensioni della scorsa estate. I nerazzurri vorrebbero una cessione a titolo definitivo, ma in questi primi giorni di ritiro il francese sta mostrando grande voglia di riconquistarsi l'Inter. "Ha fatto sapere che la decisione sull'eventuale permanenza non spetta a lui, che sarebbe ben contento di rimanere, ma una mezza risposta in tal senso l'ha già data Chivu nel giorno del raduno ufficiale".

A quel punto il difensore da prendere sarebbe soltanto uno e c'è una pista senza costi per il cartellino, ma di solo ingaggio, che porta a John Stones. Si è proposto all'Inter tramite i suoi agenti nello scorso marzo. La candidatura, suggestiva, resta comunque ad oggi in secondo piano per il maxi-stipendio richiesto e le condizioni fisiche che lasciano qualche dubbio.