Prosegue il lavoro della dirigenza nerazzurra per completare la rosa di Chivu. All'appello mancano ancora diversi elementi, con l'obiettivo principale che resta quello dell'esterno destro dopo l'addio di Dumfries e le operazioni fallite per Palestra e Khalaili.

Tra i tantissimi nomi spuntati fuori, ce ne sono due di vecchia conoscenza: Perisic e Kovacic. Ritorno al passato (croato)?

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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