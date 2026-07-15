Aleksander Stankovic è destinato a rimanere all'Inter per la stagione che verrà, anche in virtù delle parole spese dal tecnico Cristian Chivu nella conferenza stampa di lunedì nei suoi confronti. La permanenza del giovane talento, secondo l'esperto internazionale di mercato Sacha Tavolieri, è figlia in particolare del legame speciale tra Chivu e Stankovic, che ha visto crescere il figlio dell'amico Dejan nelle giovanili interiste, che ha portato il club nerazzurro a lasciare a sua disposizione il ragazzo ex Club Brugge.

La decisione di tenere Stankovic junior ha però a suo dire una conseguenza diretta: ha impedito infatti l'accordo tra il club nerazzurro e Mandela Keita, centrocampista belga del Parma pallino del tecnico rumeno nella sua esperienza in Emilia.