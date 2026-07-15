Infinita l'Argentina. Proprio quando le difficoltà sembravano attanagliare in modo prorompente la truppa Albiceleste, ecco che si scatenano i fenomeni. Ed è un gol di Lautaro Martinez, su assist di Messi, a decidere una pazzesca semifinale dei Mondiali. Battuta l'Inghilterra al termine di una gara al cardiopalma. Al 55' erano stati gli inglesi a passare in vantaggio grazie a Gordon. La reazione della banda di Scaloni è stata prorompente: due pali, poi Enzo Fernandez tira fuori dal cilindro un destro potentissimo e angolato.

E al 92esimo ci pensa il Toro a spedire in finale l'Argentina al termine di oltre 11' di recupero. Due assist di Messi e gol di Lautaro: domenica la finale sarà Argentina-Spagna.