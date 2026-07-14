Alla vigilia della grande semifinale di Atlanta che vedrà la sua Nazionale opposta all'Inghilterra in un match storicamente ad altissima tensione, il centrocampista dell'Argentina Alexis Mac Allister non ha nascosto che il ricordo della Seleccion è andato a quella leggendaria partita di quarant'anni fa a Città del Messico: "Questa settimana ci siamo ispirati a Diego Armando Maradona. Detto questo, solo Lionel Messi può fare quello che ha fatto Diego in campo. In questi giorni stanno emergendo video del 1986, il che ovviamente ci aiuta. È un simbolo molto importante per il Paese e speriamo di poter raggiungere qualcosa di simile a quello che hanno realizzato loro", ha affermato il giocatore del Liverpool in zona mista.

Per Mac Allister, giocare questa partita da protagonista del campionato inglese non cambia le sensazioni sul big match di domani sera: "Significa molto perché è una semifinale di Coppa del Mondo. Vogliamo tutti arrivare in finale. Siamo argentini fino al midollo, amiamo il nostro paese e vogliamo rappresentare la Nazionale nel miglior modo possibile. Abbiamo un piano ben preciso e non lo cambieremo. Speriamo che si riveli una bella partita", ha concluso.