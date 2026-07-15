Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato dei movimenti della Federazione ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Intanto voglio fare una piccola premessa: io ho apprezzato molto la scelta del neopresidente Malagò di creare un secondo ramo d'azienda, cioè c'è un ramo politico, gestionario, amministrativo, burocratico della Federazione e c'è un ramo tecnico sportivo che il Presidente della Federazione per la prima volta ha deciso di affidare in toto a un uomo, un personaggio, in questo caso Maldini. E' un uomo che certamente sul piano tecnico sportivo ne sa più di un Presidente della Federazione. Questa è una scelta di campo fondamentale".