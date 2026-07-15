Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato dei movimenti della Federazione ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Intanto voglio fare una piccola premessa: io ho apprezzato molto la scelta del neopresidente Malagò di creare un secondo ramo d'azienda, cioè c'è un ramo politico, gestionario, amministrativo, burocratico della Federazione e c'è un ramo tecnico sportivo che il Presidente della Federazione per la prima volta ha deciso di affidare in toto a un uomo, un personaggio, in questo caso Maldini. E' un uomo che certamente sul piano tecnico sportivo ne sa più di un Presidente della Federazione. Questa è una scelta di campo fondamentale".

Sezione: News / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 23:22
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione