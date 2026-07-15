Per "consolarsi" dopo il mancato arrivo di Khalaili, l'Inter è disposta a spendere anche di più dei 25 milioni più bonus pattuiti per l'israeliano. Come riporta oggi il Corriere dello Sport i due candidati al posto che avrebbe dovuto prendere l'esterno dell'Union Saint-Gilloise sono infatti ritenuti più solidi e di esperienza ad un certo livello, ragion per cui è in preventivo che si spenda di più.

"Già, ma di quali cifre stiamo parlando? - si legge sul quotidiano - Sicuramente nell’ordine dei trenta-trentacinque milioni. E non è nemmeno scontato, peraltro, che Strasburgo e Tottenham siano così disposte a lasciarli andare: in particolare il club francese, peraltro collegato al Chelsea. Spence, invece, pur facendo parte della nazionale inglese che questa sera sfiderà l’Argentina per conquistare un posto nella finale Mondiale, non direbbe di no a un trasferimento, visto che a Londra non ha vita facile: a destra il titolare è Pedro Porro e a sinistra c’è la concorrenza di Udogie. Spence, infatti, che per sei mesi, tra il gennaio e il giugno del 2024 è transitato dal Genoa, allenato all’epoca da Gilardino (sedici presenze in Serie A, otto da titolare), può agire indifferentemente su entrambe le fasce, seppure la sua preferenza sia per la destra".

Ci sono comunque valutazioni in corso e altre soluzioni al vaglio. Quella di Molina, così come quella di Belghali e volendo la suggestione Perisic, che però ha sempre 37 anni...