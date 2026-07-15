Per l'Inter Women la stagione è già iniziata con questi primi giorni di lavoro sul campo agli ordini del nuovo allenatore David Sassarini, e con diversi cambiamenti nella rosa. Chi continua a far parte della squadra è Ivana Andres, intervistata da InterTV.

Riparte la stagione, con quale entusiasmo ricominci?

"Sono molto felice di essere ancora un anno all'Inter, ho davvero molta voglia, sono motivata. E la motivazione è quella di vincere qualcosa di importante per questo club".

Sei una delle giocatrici più esperte del gruppo, quanto sarà importante trasmettere la giusta mentalità da subito?

"Prima riusciremo ad acquisire questa mentalità, meglio sarà. Il pre-campionato serve a questo, per conoscere le nuove giocatrici e anche per conoscere il mnuovo allenatore e il nuovo staff. Prima riusciremo a farlo, meglio sarà. Alla fine il pre-campionato è utile per questo, per lavorare a livello tattico e tecnico, per acquisire la mentalità solida da tenere per tutta la stagione".

Quali obiettivi si pone il gruppo quest'anno?

"Abbiamo degli obiettivi davvero grandi, perché abbiamo moltissima voglia di vincere un titolo con questo club, con questa squadra. Faremo il possibile, sempre con umiltà e con il lavoro".

Sei alla terza stagione con Inter Women, cosa significa per te continuare a vestire questi colori?

"Onestamente sono molto felice di essere qui, sono molto contenta. Mi sento apprezzata e ben voluta. Questo è un club con una grandissima storia e qui mi sento a casa. Sono molto contenta di essere qui e di poter aiutare il club e la sezione femminile a vincere un titolo".

Quanto conteranno questi giorni per fare gruppo?

"Credo che il pre-campionato serva a fare gruppo, a conoscerci tutte quante e fare squadra, conoscere lo staff e l'allenatore per capire cosa vogliono e cosa ci chiedono. E' molto importante lavorare duro in questo periodo e dare il massimo perché abbiamo molta voglia".ù

Quali saranno gli obiettivi di Ivana Andres?

"Il mio pobiettivo a livello individuale è continuare a crescere come calciatrice e come persona, in questo grande club, in Italia, e aiutare le mie compagne nel lavoro quotidiano sul campo, per poterci migliorare e conquistare qualche titolo".