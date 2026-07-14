Tutti i rappresentanti italiani della categoria arbitrale ai Mondiali saranno presenti domani ad Atlanta per la semifinale tra Inghilterra e Argentina. Nella squadra che supporterà il direttore di gara Ismail Elfath ci saranno infatti sia Maurizio Mariani, che sarà il quarto ufficiale, che Marco Di Bello al quale sarà affidato il VAR. Un altro italiano, Daniele Bindoni, sarà la riserva degli assistenti.

Dopo aver arbitrato Arabia Saudita-Uruguay e Colombia-RD Congo ai gironi, e poi Brasile-Giappone ai sedicesimi, per Mariani ci sarà un importante incarico in semifinale. Di Bello, dal canto suo, era stato impiegato in cinque gare della fase a gironi (Arabia Saudita-Uruguay, Ghana-Panama, Ecuador-Curaçao, Colombia-Congo e Capo Verde-Arabia Saudita), oltre a essere designato per il sedicesimo di finale tra Brasile e Giappone e per l'ottavo tra Paraguay e Francia.