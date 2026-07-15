Oggi, 15 luglio, possono prendere finalmente il via le danze per Jhon Lucumì, in vacanza dopo l'esperienza al Mondiale contro la Colombia e in attesa di conoscere il suo futuro molto probabilmente lontano dal Bologna. Oggi scade infatti la clausola da 28 milioni di euro nel contratto che scadrà tra meno di un anno e come previsto nessun club ha bussato alla porta dei rossoblu, fa sapere Il Resto del Carlino. L'intenzione delle società interessate è far abbassare la richiesta per il cartellino del classe '98. Le acquirenti non mancano: in primis Juventus e Inter, due big italiane a cui Lucumi è pronto a dare ampia apertura.

A Torino dopo la cessione di Tarik Muharemovic al Leeds sono pronti a incassare 20 milioni di euro, esattamente la metà della cifra di vendita da parte del Sassuolo, come da accordi. E con questi introiti la Juve potrà tentare l'assalto a Lucumì, che per ora ha lasciato in stand by squadre di seconda fascia di Premier, oltre al Besiktas in Turchia, intenzionato ad ascoltare big dei principali campionati europei che possano garantirgli di lottare per dei titoli con continuità. Come l'Inter, per esempio, che pur avendo come priorità l'esterno sta cercando un difensore di spessore. Piace Trevoh Chalobah, ma i 35 milioni chiesti dal Chelsea sono troppi e spingono i nerazzurri verso il colombiano.

Di fatto, dunqque, il mercato per il difensore inizia oggi e il Bologna cercherà di mantenere il prezzo intorno ai 25 milioni di euro sfruttando le sue prestazioni positive al Mondiale, sperando che le big di Premier League e Liga si facciano avanti. La Juventus dovrebbe valutare il cartellino tra i 20 e i 22 milioni di euro, inserendo msagari delle contropartite. Da capire se anche l'Inter tenterà la stessa strategia, approfittando dell'interesse del Bologna nei confronti di Ebenizer Akinsanmiro e Yanis Massolin.