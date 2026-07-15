Il Padova ci prova, il Pisa è sempre lì e spunta anche il Catanzaro. Insomma, su Matteo Cocchi c'è mezzo campionato cadetto e secondo quanto riferiscono i colleghi di SestaPorta, è pronto ad accendersi un vero e proprio scontro di mercato. Da Pisa riferiscono che potrebbe complicarsi per i toscani la trattativa dopo l'inserimento del Padova, "ma nelle ultime ore l’interesse attorno al giocatore si è allargato a macchia d’olio, attirando diversi altri club di Serie B", scrive SestaPorta.