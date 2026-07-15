In vista della finale dei Mondiali in programma domenica al Metlife Stadium di East Rutherford, la FIFA prepara l'ultima grande novità implementata in questo torneo: l'atto conclusivo potrebbe infatti avere un intervallo lungo il doppio rispetto ai canonici quindi minuti. L’idea allo studio sarebbe quella di inserire un vero e proprio show durante la pausa tra i due tempi, con un break destinato ad allungarsi sensibilmente. A parlarne è il quotidiano britannico The Times: la finale del Mondiale potrebbe prevedere un maxi intervallo dalla durata compresa tra i 25 e i 30 minuti. Una pausa pensata per ospitare uno spettacolo in stile Half Time Show del Super Bowl, andando oltre il classico intrattenimento previsto prima del calcio d’inizio.

Tante star della musica pronte a esibirsi

Oltre alla cerimonia di chiusura, quindi, potrebbe esserci un’esibizione anche durante l’intervallo della partita. Una soluzione mai vista in una finale della Coppa del Mondo e che cambierebbe inevitabilmente il ritmo della sfida. Tra gli artisti indicati per lo show ci sarebbero nomi di primo piano della musica internazionale come Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy e Coldplay.