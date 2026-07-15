C'è sempre nell'Inter nel destino beffardo dell'Inghilterra contro l'Argentina. Il dato statistico è impressionante: l'ultimo gol ufficiale dell'Argentina contro l'Inghilterra fu nella Coppa del Mondo del 1998 e lo mise a segno Javier Zanetti. Con la maglia azzurra. E con il numero 22 sulla schiena. Lo scherzo del destino si è materializzato nel corso di questa serata: il Toro ha chiuso il cerchio, mettendo a referto il 2-1 decisivo in pieno recupero, proprio con la maglia numero 22.