C'è sempre nell'Inter nel destino beffardo dell'Inghilterra contro l'Argentina. Il dato statistico è impressionante: l'ultimo gol ufficiale dell'Argentina contro l'Inghilterra fu nella Coppa del Mondo del 1998 e lo mise a segno Javier Zanetti. Con la maglia azzurra. E con il numero 22 sulla schiena. Lo scherzo del destino si è materializzato nel corso di questa serata: il Toro ha chiuso il cerchio, mettendo a referto il 2-1 decisivo in pieno recupero, proprio con la maglia numero 22.

Sezione: News / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 23:25
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione